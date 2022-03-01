Видео: Гейб Ньюэлл лично доставляет Steam Deck покупателям

Ранее мы сообщали о том, что некоторые экземпляры Steam Deck глава Valve Гейб Ньюэлл лично доставил первым покупателям. Всё это дело снимали операторы компании, и через некоторое время организация выпустила позитивное видео. Как сообщается в ролике, доставку производили в окрестностях Сиэтла — там расположен офис Valve. Первым покупателям заранее прислали на электронную почту письмо о «необычном курьере-Гейбе», но мало кто в это поверил.

Новость по теме Гейб Ньюэлл лично доставляет и раздаёт Steam Deck с автографом

Со многими покупателями глава Valve пообщался лично, поздравил с покупкой и оставил свой e-mail. Он попросил счастливчиков поделиться впечатлениями от устройства, когда те опробуют портативный ПК.

Старт продаж Steam Deck состоялся 25 февраля в США, Канаде, Великобритании и странах Европы. Вечером 1 марта выйдет Aperture Desk Job — бесплатная игра во вселенной Portal, разработанная специально для портативного ПК.

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