Джордж Мартин гордится Elden RIng

Автор книжной эпопеи «Песнь льда и огня» Джордж Мартин опубликовал новый пост в своём блоге. В нём писатель поздравил FromSoftware с успешным запуском Elden Ring и опубликовал отрывки из нескольких рецензий с похвалой проекта. Мартин очень горд тем, что ему удалось поучаствовать в разработке такого невероятного мегахита.
Конечно, почти вся заслуга принадлежит Хидетаке Миядзаки и его потрясающей команде игровых дизайнеров, которые работали над этой игрой в течение 5 лет или даже больше, решив создать лучшую игру в истории. Я горжусь тем, что работал вместе с ними и сыграл свою роль, пусть и небольшую, в создании этого фантастического мира и превращении Elden Ring в знаковый мегахит.
Неясно, за какую именно сценарную часть мира Elden Ring отвечал культовый писатель. Игровому сообществу ещё предстоит раскрыть все тайны и хитросплетения сюжета экшена FromSoftware.
Elden Ring поступила в продажу 25 февраля. Проект поставил рекорд среди всех soulslike-игр в Steam — на пике в игре находилось около 890 тыс. человек.
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