«Эйфория» стала вторым самым популярным сериалом HBO. Впереди только «Игра престолов»

HBO похвасталась успехами подросткового сериала «Эйфория» с Зендеей в главной роли. По словам представителей компании, в среднем эпизоды второго сезона шоу смотрели около 16,3 млн человек. Премьеру второго сезона же смотрели 19 млн человек. Это одни из лучших показателей в истории телеканала за последние 18 лет — выше были только у «Игры престолов».

Также сериал семь недель подряд занимает первое место в чартах стримингового сервиса HBO Max в США. Шоу удерживает лидерство в том числе в странах Латинской Америки и Европе. Проект уже продлили на третий сезон.

В центре сюжета «Эйфории» оказываются несколько типичных трудных подростков, которые сталкиваются с суровой реальностью. Шоу показывает, как дети решают свои проблемы, пытаясь не привлечь к ним внимание родителей и других родственников. Они также страдают всеми молодёжными проблемами вроде разного рода зависимостей и необычных экспериментов с половой жизнью.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!