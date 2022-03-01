В России вновь сбоят «Инстаграм», «Фейсбук» и TikTok

По данным Downdetector, утром 1 марта многие россияне столкнулись с недоступностью «Инстаграма», «Фейсбука» и TikTok. Неясно, с чем связаны неполадки в работе сервисов. К 12:00 мск ситуация нормализовалась в TikTok и «Инстаграме», при этом «Фейсбук» у многих всё ещё работает очень нестабильно.
График отчётов о сбоях в работе «Инстаграма» за последние 24 часа
Фото: Downdetector
25 февраля Роскомнадзор объявил о том, что «Фейсбук» нарушает основополагающие права и свободы человека, а также права и свободы граждан России, и начал ограничивать доступ к сервису. При этом у многих пользователей по всей стране уже несколько дней не работает «Твиттер» и очень медленно грузятся страницы в «Инстаграме». Неизвестно, связано ли это с действиями РКН или с какими-то другими факторами.
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