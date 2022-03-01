Спустя 6 лет Alice: Madness Returns вернулась в Steam

Alice: Madness Returns вышла в 2011 году на ПК в сервисах Steam и Origin. Через 5 лет EA убрала проект из сервиса Valve и сделала игру эксклюзивом собственной платформы. И вот 28 февраля издатель решил вернуть продукт в онлайн-магазин Гейба Ньюэлла.

Alice: Madness Returns в Steam можно приобрести за 999 рублей. Также проект доступен в подписках EA Play и Game Pass.

Alice: Madness Returns — продолжение American McGee’s Alice. В игре рассказывается об Алисе Лидделл, страдающей от эмоциональной травмы, вызванной гибелью её родителей во время пожара. Девушка выписалась из психиатрической клиники и во время действия игры живёт в приюте для душевно травмированных сирот, при этом она продолжает испытывать галлюцинации. Чтобы избавиться от душевной травмы и узнать правду о своём прошлом, девушка вновь попадает в Страну чудес, в которой поселилось новое зло.

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