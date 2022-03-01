Тесты мобильных Battlefield и Apex Legends отложили из-за ситуации в мире

Из-за напряжённой ситуации в мире авторы мобильных Apex Legends и Battlefield отодвинули тестирование шутеров на поздний срок. Respawn запустит тест 7 марта, а когда состоится тест Battlefield Mobile, неизвестно.

Respawn планировала запустить тестирование мобильной версии Apex Legends уже на этой неделе в нескольких странах: Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Мексике, Перу и других.

В связи с текущими мировыми событиями мы приняли решение перенести ограниченный региональный запуск Apex Legends Mobile. Теперь мы намерены запустить тесты 7 марта.

Авторы мобильных Apex Legends и Battlefield хотят сделать качественный порт на iOS и Android. В Battlefield Mobile, например, будут разрушения и военная техника, а также классы.

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