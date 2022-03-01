Из XCOM 2 скоро удалят мультиплеер. Причём только на ПК

Firaxis сообщила, что уже 28 марта из XCOM 2 в Steam вырежут мультиплеер и режим испытаний. При этом ситуация не затронет пользователей Mac.

Мы хотели сообщить, что прекращаем поддержку мультиплеера и режима испытаний для Steam-версии XCOM 2. Уже 28 марта специальное обновление удалит данные функции. Эта ситуация не затронет пользователей Mac.



Решение не было лёгким для нас, но оно позволит перераспределить наши ресурсы. Мы ценим вашу поддержку и благодарим за понимание.

Неясно, о каком именно «перераспределении ресурсов» сообщила компания. Вполне возможно, Firaxis говорит о подготовке к выходу тактического экшена Marvel's Midnight Suns, релиз которого запланирован на 2022 год.

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