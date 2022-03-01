Крис Хемсворт сыграет злодея в приквеле «Безумного Макса: Дороги ярости»

Крис Хемсворт (Тор из киновселенной Marvel) сыграет главного злодея в приквеле «Безумного Макса». Об этом сообщает IGN со ссылкой на книгу Blood, Sweat & Chrome, посвящённую созданию последней на данный момент части серии — «Дороги ярости».

Приквел расскажет о Фуриосе, роль которой ранее исполнила Шарлиз Терон. Молодую версию героини сыграет Аня Тейлор-Джой. Судя по всему, именно ей и будет противостоять злодей в исполнении Хемсворта. Каких-то сюжетных подробностей картины пока нет.

Премьера приквела «Дороги ярости» намечена на весну 2024 года. Поставит картину Джордж Миллер — режиссёр прошлых частей «Безумного Макса».

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