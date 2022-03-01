В Elden Ring научились ставить паузу

Теперь игроки Elden Ring на ПК могут поставить экшен на паузу. Это стало возможно благодаря моду и переходу в автономный режим.

В Elden Ring и других soulslike-играх FromSoftware нельзя поставить паузу. Это связано с их онлайн-функциями, которые позволяют пользователям проникать в миры друг друга и оставлять сообщения. В какой-то степени это обосновано и сложностью экшенов, где не чувствуешь себя в безопасности.

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Мод на паузу требует от игроков перехода в офлайн-режим и отключения античита. В описании указывается, что нужно изменить некоторые файлы и добавить новый. После этого от Elden Ring можно будет отвлечься без страха быть убитым.

Фото: TechieW

Моддер отметил, что при возвращении к прохождению в игре могут произойти некоторые изменения. Из-за этого ставить паузу нужно в безопасный момент или в перерывах между атаками боссов.

Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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