Для Battlefield 2042 нашли недоступное оружие и вертолёт

Датамайнер под ником temporyal нашёл невыпущенные оружие и вертолёт для Battlefield 2042. Их могут добавить в шутер со стартом первого сезона.
Из оружия датамайнер обнаружил российский малогабаритный автомат AM-17 и CRB Scout. Второе, если судить по названию, могло быть карабином.
Найденным вертолётом оказался американский разведывательно-ударный RAH-68 Shoshone, который вдохновлён RAH-66 Comanche. В файлах был намёк и на летательный аппарат Bell Invictus.
Ранее тот же датамайнер нашёл недоступную праздничную косметику и карту Battlefield 2042 в канадских горах.
Battlefield 2042 доступна на на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Создатели отложили первый сезон шутера до лета 2022 года, а игроки требуют вернуть деньги из-за отсутствия контента и технических проблем. В начале марта разработчики должны выпустить патч с переработанной таблицей результатов и новыми элементами.
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