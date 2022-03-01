Источники: США надеются на Китай для усиления санкций против России

1 марта издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что США хотят заручиться поддержкой Китая в отношениях санкций против России.

Согласно данным, Соединённые Штаты Америки рассчитывают прекратить поставку компонентов из нескольких компаний, включая Semiconductor Manufacturing International и Lenovo Group. Примечательно, что в 2021 году из Китая импортировано более 32% полупроводников и других необходимых компонентов.

Китай выступает крупнейшим поставщиком электроники в Россию, и если страны перестанут сотрудничать, то это может привести к проблемам в экономике и производстве устройств.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!