Источники: США надеются на Китай для усиления санкций против России
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1 марта издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что США хотят заручиться поддержкой Китая в отношениях санкций против России.
Согласно данным, Соединённые Штаты Америки рассчитывают прекратить поставку компонентов из нескольких компаний, включая Semiconductor Manufacturing International и Lenovo Group. Примечательно, что в 2021 году из Китая импортировано более 32% полупроводников и других необходимых компонентов.
Китай выступает крупнейшим поставщиком электроники в Россию, и если страны перестанут сотрудничать, то это может привести к проблемам в экономике и производстве устройств.
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