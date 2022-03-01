В Halo Infinite почти нет нового контента. Игроки недовольны

Разработчики Halo Infinite планировали рассказать о развитии шутера в феврале, чего они так и не сделали. Первый сезон шутера ограничивается временными событиями, а нового контента так и не появилось.
Изначально авторы хотели представить дорожную карту Halo Infinite в январе, но разработчикам понадобилось больше времени. Планов по добавлению новых карт и режимов для первого сезона нет до сих пор, и некоторые игроки теряют доверие к 343 Industries.
О плохом развитии Halo Infinite сообщают и блогеры, которые перестают делать контент по игре. В коментариях пользователи хвалят шутер, но до появления значимых обновлений не планируют заходить в него.
Это так расстраивает, потому что я влюблён в графику, оружие и многое другое, но я перестал играть из-за отсутствия контента.
Бесплатный мультиплеер Halo Infinite вышел 15 ноября 2021 года на ПК и консоли Xbox, а позже появилась сюжетная кампания. Первый сезон продлили на 3 месяца, и теперь он завершится в мае. К лету разработчики планируют добавить кооперативный режим для прохождения истории.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 1 марта 2022
-
18:03
-
17:37
-
17:08
-
17:01
-
16:53
-
15:53
-
15:52
-
14:52
-
14:48
-
14:38
-
14:07
-
13:57
-
13:46
-
13:40
-
13:08
-
13:08
-
12:58
-
12:35
-
12:00
-
11:23
-
10:49
-
10:15
-
09:46
-
09:21
-
08:54
-
08:25
-
03:33
-
00:19
- 28 февраля 2022
-
23:28
-
22:42
-
21:58
-
21:46
-
21:18
-
19:56
-
19:09