В Halo Infinite почти нет нового контента. Игроки недовольны

Разработчики Halo Infinite планировали рассказать о развитии шутера в феврале, чего они так и не сделали. Первый сезон шутера ограничивается временными событиями, а нового контента так и не появилось.

Изначально авторы хотели представить дорожную карту Halo Infinite в январе, но разработчикам понадобилось больше времени. Планов по добавлению новых карт и режимов для первого сезона нет до сих пор, и некоторые игроки теряют доверие к 343 Industries.

Новость по теме Halo Infinite и Forza Horizon 5 «заговорят» на русском. Обе игры получат дубляж

О плохом развитии Halo Infinite сообщают и блогеры, которые перестают делать контент по игре. В коментариях пользователи хвалят шутер, но до появления значимых обновлений не планируют заходить в него.

Это так расстраивает, потому что я влюблён в графику, оружие и многое другое, но я перестал играть из-за отсутствия контента.

Бесплатный мультиплеер Halo Infinite вышел 15 ноября 2021 года на ПК и консоли Xbox, а позже появилась сюжетная кампания. Первый сезон продлили на 3 месяца, и теперь он завершится в мае. К лету разработчики планируют добавить кооперативный режим для прохождения истории.

Новость по теме Илон Маск снова похвалил Halo Infinite

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!