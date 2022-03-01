Релиз Little Orpheus отложили прямо в день выхода
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Издатель Secret Mode и разработчики из студии The Chinese Room отложили релиз игры Little Orpheus. Она должна была выйти сегодня, 1 марта, но из-за напряжённой ситуации в Украине проект не выйдет в срок.
По словам авторов, некоторые темы, поднимающиеся в игре могут расстроить или огорчить игроков в данное время. Когда выйдет проект, неизвестно.
В свете последних мировых событий сегодняшний запуск Little Orpheus отложен. Игра была выпущена на Apple Arcade в июне 2020 года и не имеет прямого отношения к недавним мировым событиям, но мы считаем, что некоторые темы и контент могут расстроить игроков.
Игра должна выйти на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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