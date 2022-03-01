В Back 4 Blood сыграли более 10 млн человек. Первое DLC выйдет в апреле
Поделиться
Авторы Back 4 Blood из Turtle Rock Studios рассказали про успех игры и первое дополнение. С момента релиза в октябре 2021 года в игру зашли более 10 млн пользователей.
Также разработчики сообщили о выходе первого крупного дополнения. Оно называется Tunnels of Terror. В расширение авторы приготовили новые виды врагов, свежие скины, карты и куча другого контента. Выход DLC состоится 12 апреля.
Turtle Rock Studios ещё раз напомнила о своей позиции. В игре не появятся микротранзакции. По крайне мере, пока что авторы добавлять их не собираются.
Back 4 Blood доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 1 марта 2022
-
21:04
-
21:02
-
20:19
-
19:16
-
19:04
-
18:50
-
18:22
-
18:03
-
17:37
-
17:08
-
17:01
-
16:53
-
15:53
-
15:52
-
14:52
-
14:48
-
14:38
-
14:07
-
13:57
-
13:46
-
13:40
-
13:08
-
13:08
-
12:58
-
12:35
-
12:00
-
11:23
-
10:49
-
10:15
-
09:46
-
09:21
-
08:54
-
08:25
-
03:33
-
00:19
Партнерский контент