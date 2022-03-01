В Back 4 Blood сыграли более 10 млн человек. Первое DLC выйдет в апреле

Авторы Back 4 Blood из Turtle Rock Studios рассказали про успех игры и первое дополнение. С момента релиза в октябре 2021 года в игру зашли более 10 млн пользователей.

Также разработчики сообщили о выходе первого крупного дополнения. Оно называется Tunnels of Terror. В расширение авторы приготовили новые виды врагов, свежие скины, карты и куча другого контента. Выход DLC состоится 12 апреля.

Turtle Rock Studios ещё раз напомнила о своей позиции. В игре не появятся микротранзакции. По крайне мере, пока что авторы добавлять их не собираются.

Back 4 Blood доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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