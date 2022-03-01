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По Star Wars Jedi: Fallen Order может выйти набор LEGO

По Star Wars Jedi: Fallen Order может выйти набор LEGO
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В Сеть просочился набор LEGO по Star Wars Jedi: Fallen Order. Комплект называется BD-1, а посвящён он будет компаньону главного героя экшена Кэла Кестиса.

В немецком блоге по LEGO указывается, что набор будет состоять из 1062 деталей и одной минифигурки. Скорее всего, это будет дроид BD-1. Появится ли в комплекте Кэл Кестис, пока неизвестно.

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Набор по Star Wars Jedi: Fallen Order может выйти 1 апреля и стоить € 99,99 (~ 10 тыс. рублей). Каких-либо изображений с содержимым комплекта пока не опубликовали.

Star Wars Jedi: Fallen Order вышла в 2019 году на ПК и консоли. Экшен получил высокие оценки прессы и игроков и стал успехом для EA. По слухам, продолжение покажут 4 мая в День «‎Звёздных войн», а выход должен состояться осенью 2022 года.

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