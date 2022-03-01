Apple остановила продажи iPhone и другой техники в своём магазине

Компания Apple остановила продажи всей своей продукции на официальном сайте — это и смартфоны iPhone, и ноутбуки Macbook, и планшеты iPad, и умные часы Apple Watch, и гарнитура AirPods.

Официально о причинах ничего не сообщается, но предполагается, что компания может начать пересчёт цен на фоне падения рубля и общей нестабильности российской валюты. На пике доллар оценивали почти в 120 рублей, а евро поднимался практически до 130 рублей.

Сейчас при попытке оформить любой заказ появляется сообщение, что доставка в настоящий момент не работает и заказ ни в каком виде нельзя сформировать. При этом пока на сайте используются старые цены, то есть цена базовых моделей iPhone 13 начинается от 69 999 рублей.

Apple прокомментировала ситуацию. Главное

Компания остановила продажи продукции и их ввоз в Россию;

Часть сервисов, включая Apple Pay, ограничены. Это, похоже, касается только санкционных банков — тут ничего нового.

На прошлой неделе мы остановили весь экспорт в наш канал продаж в стране. Apple Pay и другие сервисы работают с ограничениями.