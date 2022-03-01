Apple остановила продажи iPhone и другой техники в своём магазине
Поделиться
Компания Apple остановила продажи всей своей продукции на официальном сайте — это и смартфоны iPhone, и ноутбуки Macbook, и планшеты iPad, и умные часы Apple Watch, и гарнитура AirPods.
Официально о причинах ничего не сообщается, но предполагается, что компания может начать пересчёт цен на фоне падения рубля и общей нестабильности российской валюты. На пике доллар оценивали почти в 120 рублей, а евро поднимался практически до 130 рублей.
Сейчас при попытке оформить любой заказ появляется сообщение, что доставка в настоящий момент не работает и заказ ни в каком виде нельзя сформировать. При этом пока на сайте используются старые цены, то есть цена базовых моделей iPhone 13 начинается от 69 999 рублей.
Apple прокомментировала ситуацию. Главное
- Компания остановила продажи продукции и их ввоз в Россию;
- Часть сервисов, включая Apple Pay, ограничены. Это, похоже, касается только санкционных банков — тут ничего нового.
На прошлой неделе мы остановили весь экспорт в наш канал продаж в стране. Apple Pay и другие сервисы работают с ограничениями.
Комментарии
- 1 марта 2022
-
23:10
-
21:57
-
21:04
-
21:02
-
20:19
-
19:16
-
19:04
-
18:50
-
18:22
-
18:03
-
17:37
-
17:08
-
17:01
-
16:53
-
15:53
-
15:52
-
14:52
-
14:48
-
14:38
-
14:07
-
13:57
-
13:46
-
13:40
-
13:08
-
13:08
-
12:58
-
12:35
-
12:00
-
11:23
-
10:49
-
10:15
-
09:46
-
09:21
-
08:54
-
08:25
Партнерский контент