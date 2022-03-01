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Apple остановила продажи iPhone и другой техники в своём магазине

Apple остановила продажи iPhone и другой техники в своём магазине
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Компания Apple остановила продажи всей своей продукции на официальном сайте — это и смартфоны iPhone, и ноутбуки Macbook, и планшеты iPad, и умные часы Apple Watch, и гарнитура AirPods.

Официально о причинах ничего не сообщается, но предполагается, что компания может начать пересчёт цен на фоне падения рубля и общей нестабильности российской валюты. На пике доллар оценивали почти в 120 рублей, а евро поднимался практически до 130 рублей.

Сейчас при попытке оформить любой заказ появляется сообщение, что доставка в настоящий момент не работает и заказ ни в каком виде нельзя сформировать. При этом пока на сайте используются старые цены, то есть цена базовых моделей iPhone 13 начинается от 69 999 рублей.

Apple прокомментировала ситуацию. Главное

  • Компания остановила продажи продукции и их ввоз в Россию;
  • Часть сервисов, включая Apple Pay, ограничены. Это, похоже, касается только санкционных банков — тут ничего нового.
На прошлой неделе мы остановили весь экспорт в наш канал продаж в стране. Apple Pay и другие сервисы работают с ограничениями.
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