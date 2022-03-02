Для Elden Ring вышел новый патч. Он исправляет замедления и баги

Для Elden Ring вышел патч 1.02.2. Его уже можно скачать на ПК и PS5. Обновление в первую очередь исправляет ошибку, из-за которой в некоторых эпизодах не используется видеокарта, из-за чего наблюдаются замедления. Также авторы поправили баги, включая вылеты во время сражений с Огненным гигантом. Игроки, уже опробовавшие патч, отметили, что не увидели каких-то значимых изменений.

При этом для PS5 изменение всего одно: теперь на консоли не будут пропадать часы игрового прогресса. На эту ошибку жаловались некоторые игроки. Неясно, когда патч доберётся до Xbox, и что именно он устранит на устройстве от Microsoft.

Elden Ring поступила в продажу на ПК и консолях 25 февраля. Ранее Джордж Мартин поздравил разработчиков с успешным запуском проекта и рассказал, что очень горд был поработать над такой масштабной игрой.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!