Universal Pictures отменила показ своих фильмов в России

Universal Pictures объявила, что приостанавливает показ своих фильмов на территории России. Таким образом, в отечественный прокат не выйдут долгожданные «Мир Юрского периода: Господство» и «Миньоны: Грювитация», премьера которых должна была состояться в июне.
Это последняя из студий «Голливудской большой пятёрки», сообщившая о прекращении показов своих фильмов в РФ. Ранее о том же объявили Disney, Warner Bros., Sony Pictures и Paramount. Судя по всему, как минимум в ближайшее время в России не выйдет ни одной крупной голливудской картины.
Universal Pictures сообщила, что продолжит следить за развитием ситуации на Украине. Об этом же говорят и остальные крупные киностудии.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 2 марта 2022
-
09:25
-
08:56
-
08:27
- 1 марта 2022
-
23:10
-
21:57
-
21:04
-
21:02
-
20:19
-
19:16
-
19:04
-
18:50
-
18:22
-
18:03
-
17:37
-
17:08
-
17:01
-
16:53
-
15:53
-
15:52
-
14:52
-
14:48
-
14:38
-
14:07
-
13:57
-
13:46
-
13:40
-
13:08
-
13:08
-
12:58
-
12:35
-
12:00
-
11:23
-
10:49
-
10:15
-
09:46