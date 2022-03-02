Universal Pictures отменила показ своих фильмов в России

Universal Pictures объявила, что приостанавливает показ своих фильмов на территории России. Таким образом, в отечественный прокат не выйдут долгожданные «Мир Юрского периода: Господство» и «Миньоны: Грювитация», премьера которых должна была состояться в июне.

Это последняя из студий «Голливудской большой пятёрки», сообщившая о прекращении показов своих фильмов в РФ. Ранее о том же объявили Disney, Warner Bros., Sony Pictures и Paramount. Судя по всему, как минимум в ближайшее время в России не выйдет ни одной крупной голливудской картины.

Universal Pictures сообщила, что продолжит следить за развитием ситуации на Украине. Об этом же говорят и остальные крупные киностудии.

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