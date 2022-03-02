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Студии BBC прекратят лицензировать контент российским партнёрам

Студии BBC прекратят лицензировать контент российским партнёрам
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Студии BBC следом за крупными киностудиями заявили, что приостанавливают отношения с российскими партнёрами дистрибуции фильмов и сериалов. Речь идёт о крупнейших производителях видеоконтента в Европе:

  • BBC Studios — выпускает сериалы вроде «Доктора Кто», Top Gear и «Лютера».
  • ITV Studios — производит «Пуаро Агаты Кристи» и «Улицу Коронации».
  • All3Media — участвует в создании «Бесстыдников» и «Молокососов».

Пока неясно, сколько именно продлится бойкот британских студий. Также неизвестно, планирует ли BBC приостановить дальнейшее лицензирование или отозвать уже проданные российским онлайн-кинотеатрам лицензии.

Ранее об отмене своих ближайших премьер объявили студии «Голливудской большой пятёрки»: Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal. Также онлайн-кинотеатр Netflix на время остановил работу над российскими оригинальными проектами. В их число входят три сериала и один фильм.

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