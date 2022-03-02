Премьера финального сезона «Острых козырьков» привлекла рекордную аудиторию

По данным Deadline, премьера финального, шестого сезона «Острых козырьков» установила рекорд по просмотрам в Великобритании. Её посмотрело около 3,8 млн зрителей — предыдущий рекорд принадлежал первой серии пятого сезона — 3,7 млн человек.

Сюжет «Острых козырьков» разворачивается спустя несколько лет после Первой мировой войны и рассказывает о жизни членов одноимённой банды из Бирмингема, которой руководит Томас Шелби. За время своего существования шоу не раз становилось лауреатом различных премий, включая «Лучший драматический сериал» по версии BAFTA Television Awards.

После выхода финального эпизода 4 апреля сюжет сериала продолжат полнометражным фильмом, съёмки которого стартуют только в 2023 году. Дата выхода ленты пока не называется.

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