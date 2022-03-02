Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Премьера финального сезона «Острых козырьков» привлекла рекордную аудиторию

Премьера финального сезона «Острых козырьков» привлекла рекордную аудиторию
Комментарии

По данным Deadline, премьера финального, шестого сезона «Острых козырьков» установила рекорд по просмотрам в Великобритании. Её посмотрело около 3,8 млн зрителей — предыдущий рекорд принадлежал первой серии пятого сезона — 3,7 млн человек.

Сюжет «Острых козырьков» разворачивается спустя несколько лет после Первой мировой войны и рассказывает о жизни членов одноимённой банды из Бирмингема, которой руководит Томас Шелби. За время своего существования шоу не раз становилось лауреатом различных премий, включая «Лучший драматический сериал» по версии BAFTA Television Awards.

После выхода финального эпизода 4 апреля сюжет сериала продолжат полнометражным фильмом, съёмки которого стартуют только в 2023 году. Дата выхода ленты пока не называется.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022