Новая прошивка для Steam Deck исправляет проблему с дрейфом стиков

Ранее мы рассказывали, что первые покупатели Steam Deck столкнулись с неприятной ситуацией: дрейф стиков. Это проблема, из-за которой стики неправильно регистрируют действия и срабатывают даже без касания пользователя.
Как сообщил инженер Valve Лоуренс Янг, всё дело в регрессе мёртвых зон стиков, который возник в последней прошивке. Студия уже выпустила обновление, которое исправляет ошибку, и рекомендовала установить патч как можно скорее. Так что игрокам, судя по всему, не придётся обращаться в гарантийный сервис для ремонта портативного ПК.
Steam Deck доступен для заказа в США, Канаде, Великобритании и некоторых странах Европы. Недавно глава Valve Гейб Ньюэлл рассказал, что цену на устройство не изменят, несмотря на высокий спрос.
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