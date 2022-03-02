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У Shadow Warrior 3 худший старт серии в Steam

У Shadow Warrior 3 худший старт серии в Steam
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Экшен Shadow Warrior 3 вышел 1 марта на ПК и консолях. Судя по всему, на фоне Elden Ring и других крупных проектов игроки попросту не заметили релиз ещё одного интересного продукта. Пиковый онлайн в Steam на старте составил всего лишь 1651 человек. Для сравнения: во вторую часть на пике играло 12 634 пользователя, в первую — 25 890 геймеров.

Подкачали и отзывы: на момент публикации заметки у Shadow Warrior 3 «смешанные» рецензии от пользователей на основе 385 обзоров. Игроки жалуются на очень короткую продолжительность (игра проходится за 6 часов), смену жанровых особенностей и оптимизацию. Некоторые геймеры отмечают, что третья часть во всём хуже второй: от геймплея до диалогов.

Данные о продажах и отзывы на других платформах пока неизвестны, однако на Reddit проект тоже практически не обсуждают. Судя по всему, Shadow Warrior 3 не удастся стать ещё одной народной любимицей — с этой ролью успешно справлялись первые две части.

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