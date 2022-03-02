Официально: из FIFA 22 и NHL 22 удалят все российские команды

EA в свете текущих мировых событий объявила о полном удалении всех российских команд и сборной из FIFA 22, FIFA Online и FIFA Mobile. Вместе с этим разработчики планируют рассмотреть и другие варианты изменений во всех играх.
Аналогичное произойдёт и в хоккейном симуляторе NHL 22 — только там удалят как российские, так и белорусские команды.
Пока случай FIFA и NHL стал первым для игр, где после начала спецоперации на Украине начали менять контент. За прошедшее время в отношении России успели наложить множество санкций, отказаться от проведения множества мероприятий, соревнований и кинопремьер, а Apple и вовсе остановила продажи всей своей продукции — даже iPhone.
Вместе с этим игровые магазины, такие как PS Store и Steam, имеют проблемы при оплате с российских банковских карт.
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