Джордж Мартин закосплеил босса из Elden RIng

В честь выхода долгожданной Elden Ring автор «Песни льда и огня» Джордж Мартин решил закосплеить одного из персонажей игры, которого можно увидеть в трейлерах. Он надел золотой шлем и опубликовал фотографию в своих соцсетях. Признаемся, выглядит писатель довольно комично.

Ранее Мартин поздравил FromSoftware с успешным запуском игры и рассказал, что был очень горд поучаствовать в создании настолько масштабного проекта. Напомним, писатель помогал геймдиректору Хидетаке Миядзаки прорабатывать лор и персонажей. Впрочем, геймерам ещё предстоит узнать, какие сюжетные секреты от них запрятали авторы игры.

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