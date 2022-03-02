Стоимость Book of Demons в России взлетела до 6666 рублей, фанаты потребовали вернуть цену
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Польская студия Thing Trunk подняла цену на игру Book of Demons в Steam для России. До повышения стоимости её можно было купить за 549 рублей, а после — за 6666 рублей.
По словам разработчиков, таким образом они хотят привлечь внимание к обострённой ситуации на Украине. Команда назвала это «радикальной мерой».
Это радикальная мера, так как мы понимаем, что некоторые из наших фанатов находятся в России. Это та страна, где любят ARPG и Diablo. Это изменение цены — временная мера для привлечения внимания. В конце концов, цена вернётся к нормальному уровню.
Российский игроки в ответ на это обрушили рейтинг проекта. Они жалуются на то, что это несправедливо и так поступать нельзя.
Это просто плевок в лицо обычным игрокам. Разве игры не должны оставаться вне политики? Жаль, я не могу уже сделать рефанд, поэтому просто закрою игру и забуду о ней.
Достигли дна, но оттуда постучали? Не лезьте в политику. Делайте игры.
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