Netflix восстановил платежи за подписку в России

28 февраля пользователи Netflix начали жаловаться на невозможность оплатить подписку с карточек российских банков. Речь шла как минимум о трёх организациях: «Сбербанк», «Тинькофф» и «Альфа-банк». Банки же сообщали о проблемах на стороне сервисов из-за внесения в санкционные списки.

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Как сообщает РБК, россияне вновь могут спокойно оплачивать подписку на сервис по картам российских банков. При этом оплата проходит даже по карточке ВТБ, который больше всего пострадал от санкций. Судя по всему, блокировать сервисы в РФ пока не планируют.

Ранее Netflix остановил работу над российскими оригинальными проектами. В их число входят три сериала и один фильм.

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