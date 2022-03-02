Для Horizon Forbidden West вышел второй патч — Элой станет молчаливее

2 марта студия Guerrilla Games выпустила патч 1.06 для Horizon Forbidden West. Авторы исправили огромное количество ошибок, ознакомиться с деталями можно на отдельной странице.

Как отметили разработчики, они исправили множество графических проблем, однако работа всё ещё ведётся. В частности, авторы пытаются исправить резкость и размытие при перемещении камеры. Также игроки жаловались на то, что в меню прогрессии у них не отображается завершение на 100%. Над этим уже тоже работают.

Большая часть исправлений пришлась на сюжетные и дополнительные квесты. Guerrilla Games поработала над персонажами, диалогами, элементами снаряжения, звуками и многим другим. Ещё исправлены ошибки с локализацией и выравниванием текста, а также авторы поработали над Элой, которая постоянно упоминала свой тайник.

Horizon Forbidden West доступна на PS4 и PS5.

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