Пользователи выбрали лучшие инди-игры, в которые должен сыграть каждый

Среди множества блокбастеров и невероятно громких релизов частенько проскакивают небольшие хиты. Это проекты инди-разработчиков: они могут выглядеть не так технологично, зато сделаны с душой. Пользователь Reddit под ником _Mr_Cheeks решил выяснить, в какие инди-игры должен сыграть каждый по мнению сообщества.
Одним из самых популярных ответов стала Noita — физический платформер, в котором нужно сражаться с врагами, исследовать различные места, расплавлять, сжигать, замораживать и испарять препятствия на пути по процедурно генерируемому миру.
Это одна из моих любимых игр всех времён. Платформер-рогалик, основанный на физике, который позволяет вам использовать жезлы и зелья. Буквально каждый пиксель на экране имеет свою физику и будет реагировать на взрывы и прочие элементы. В неё очень весело играть.
Пользователи также упомянули To The Moon, Papers Please, Inscryption и Spiritfarer. Один из геймеров рассказал о своей любви к Return of the Obra Dinn, в которой игрокам необходимо раскрыть тайну затонувшего корабля путём постоянных умозаключений. По его словам, это самая оригинальная игра из всех, что он когда-либо видел.
Не думаю, что это обязательно ЛУЧШАЯ инди-игра, в которую я играл, но мне сложно придумать какую-либо игру, похожую на неё. Она излучает индивидуальность.
Из других проектов геймеры также вспомнили Rimworld, Factorio, Hotline Miami и, конечно же, Hollow Knight.
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