Критики остались в восторге от Gran Turismo 7

2 марта спало эмбарго на публикацию обзоров Gran Turismo 7. Игровые издания опубликовали рецензии своих авторов и выставили проекту оценки. В основном журналисты остались довольны новым автосимулятором. Критикам понравилась механика вождения, использование фишек DualSense и большое количество контента.
К сожалению, старые болячки серии не ушли. Критике подверглись гонки с ботами, отсутствие революции в жанре и некоторые другие аспекты. Рейтинг PS5-версии на Metacritic составил 88 баллов из 100.
Оценки разных изданий
- PlayStation LifeStyle — 10/10
- GamesHub — 10/10
- God Is a Geek — 10/10
- IGN — 9/10
- PlayStation Universe — 9/10
- GameSpot — 8/10
- GamingBolt — 10/10
- VGC — 6/10
По словам журналиста IGN, Gran Turismo 7 очень дружелюбно относится к новичкам. Автор обзора отметил, что в игре очень много контента, а графика действительно поражает.
Gran Turismo 7 — самая дружелюбная игра в истории серии. В ней есть десятки различных заданий, которые помогут адаптироваться новичкам.
Автор обзора издания VGC поругал проект за неудобное меню, ужасную прогрессию и множество лишних элементов, которые прячут саму суть Gran Turismo 7.
Всё в игре кажется очень устаревшим. Это происходит до тех пор, пока вы не сядете за руль, и тогда это будет похоже на невероятно впечатляющий симулятор вождения. Позор в том, что перед нормальной игрой придётся похлопотать.
Релиз Gran Turismo 7 состоится уже 4 марта на PS4 и PS5.
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