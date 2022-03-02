Попытки запуска Destiny 2 на Steam Deck накажут баном
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Destiny 2 — одна из игр, которая не поддерживает Steam Deck. Авторы шутера из студии Bungie уведомили игроков о том, что пробовать запустить игру на портативном ПК Valve бесполезно.
По словам разработчиков, при попытке запуска пользователей выкинет обратно в библиотеку. Кроме того, любые попытки обойти систему и запустить Destiny 2 на Steam Deck будут караться блокировкой аккаунта. Исключение будет в том случае, если поставить на устройство Windows.
Пользователи сети и журналист Том Уоррен считают, что отказ Bungie от Steam Deck связан с читерами. Авторы боятся, что шутер наводнят нечестные игроки.
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