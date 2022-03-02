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Зрители проходят Elden Ring на уникальном стриме на Twitch

Зрители проходят Elden Ring на уникальном стриме на Twitch
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Стример под ником BruceGreene нашёл необычный способ проводить интересные трансляции по Elden Ring на Twitch. Контент-мейкер проходит экшен FromSoftware, но в некоторые моменты за него это делают зрители.

BruceGreene настроил стрим так, чтобы принимать участие в игре мог каждый зритель. Зрителям нужно вводить команды в чат. После этого персонаж начинает выполнять различные действия. Например, можно пробежать вперёд, прыгнуть или атаковать противника. Особенно эффективным этот способ оказался в то время, когда стример спит.

Конечно, добиться прогресса в прохождении не удалось. Без помощи стримера зрители не могут противостоять усиленным противникам, а до боссов они даже не добрались. Некоторые в чате поблагодарили BruceGreene за такой интерактивный способ взаимодействия.

Ниже можно посмотреть, как зрители пытались сразиться с торговцем. Получилось не очень удачно.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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