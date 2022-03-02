Valve работает над несколькими «интересными играми»

Дизайнер Valve Грег Кумер дал небольшое интервью изданию Axios. В нём он рассказал про Steam Deck, планы на развитие портативного ПК и самой Valve.

Кумер отметил, что в данный момент компания разрабатывает несколько новых игр. Никаких деталей, естественно, нет. Однако дизайнер обратил внимание, что проекты «довольно интересные».

Также Valve в какой-то степени заинтересована в изменениях Steam Deck, но конкретных планов на портативный ПК нет. По словам Грега Кумера, компания постаралась оптимизировать для своего устройства множество игр, однако это очень сложная задача. В первую очередь Valve целилась на более популярные в обществе проекты.

Также дизайнер выразил надежду, что когда-нибудь Epic Games захочет выпустить Fortnite в Steam и оптимизировать королевскую битву для Steam Deck.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!