Вышел трейлер боевика «Быстрее пули» c Брэдом Питтом и Сандрой Буллок

2 марта Sony Pictures представила трейлер боевика «Быстрее пули». Весь ролик показывали зрелищные сцены, которые происходили в поезде и других местах. Трейлер сопровождался лёгкой музыкой.
Сюжет картины посвятили наёмным убийцам. По стечению обстоятельств они оказываются в одном сверхскоростном экспрессе. Они узнают, что их миссии связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе.
Главные роли в боевике «Быстрее пули» исполнили Брэд Питт, Сандра Буллок, Джои Кинг, Зази Битц, Аарон Тейлор-Джонсон, Хироюки Санада и многие другие. Режиссёром картины выступил Дэвид Литч.
Премьера картины состоится 15 июля. Sony Pictures отказалась выпускать «Морбиуса» в России, так что неясно, выйдет ли и этот фильм в стране.
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