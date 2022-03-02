EA детально рассказала о проблемах Battlefield 2042. И как их будут решать

В свежем блоге Battlefield 2042 выпустили большую публикацию на тему ключевых проблем шутера и как их планируют исправлять. Мы тезисно пересказываем ключевые пункты.
Кратко. В DICE признают, что карты оказались слишком большими, точки для захвата находятся слишком далеко друг от друга, а сами уровни слишком пустые и открытые. Уже сейчас принято несколько важных решений по новому типу геймплея, но команда всё ещё изучает отзывы и экспериментирует.
Мы видели, что игроки называют такой игровой процесс «симулятором ходьбы». Это вряд ли можно расценивать как положительный отзыв, и мы согласны, что перемещения на данный момент отнимают слишком много времени.
При этом из-за открытости уровней бои зачастую происходят на слишком больших расстояниях. В этом виновато ещё и отсутствие каких-либо укрытий — пустые поляны способствуют слишком дальнобойным сражениям. Это также планируют исправлять.
А вот в режиме «Прорыв» часто обратная ситуация — случается куча мала. Разработчики рассматривают возможность снизить число игроков со 128 до 64 игроков. Вместе с этим DICE уже готова представить текущее видение расстановки точек на самых проблемных картах.
Прорыв
Слева текущий вариант, справа новый
Захват
Слева текущий вариант, справа новый
Кратко об остальном
- Все новые карты будут меньше, чем текущие.
- Первым начнут менять «Калейдоскоп».
- Новые уровни могут отойти от квадратных карт в пользу прямоугольных.
Судя по всему, первых крупных изменений по геймплею и дизайну не стоит ожидать раньше июня-июля.
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