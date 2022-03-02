EA детально рассказала о проблемах Battlefield 2042. И как их будут решать

В свежем блоге Battlefield 2042 выпустили большую публикацию на тему ключевых проблем шутера и как их планируют исправлять. Мы тезисно пересказываем ключевые пункты.

Кратко. В DICE признают, что карты оказались слишком большими, точки для захвата находятся слишком далеко друг от друга, а сами уровни слишком пустые и открытые. Уже сейчас принято несколько важных решений по новому типу геймплея, но команда всё ещё изучает отзывы и экспериментирует.

Мы видели, что игроки называют такой игровой процесс «симулятором ходьбы». Это вряд ли можно расценивать как положительный отзыв, и мы согласны, что перемещения на данный момент отнимают слишком много времени.

При этом из-за открытости уровней бои зачастую происходят на слишком больших расстояниях. В этом виновато ещё и отсутствие каких-либо укрытий — пустые поляны способствуют слишком дальнобойным сражениям. Это также планируют исправлять.

А вот в режиме «Прорыв» часто обратная ситуация — случается куча мала. Разработчики рассматривают возможность снизить число игроков со 128 до 64 игроков. Вместе с этим DICE уже готова представить текущее видение расстановки точек на самых проблемных картах.

Прорыв

Слева текущий вариант, справа новый

Захват

Слева текущий вариант, справа новый

Кратко об остальном

Все новые карты будут меньше, чем текущие.

Первым начнут менять «Калейдоскоп».

Новые уровни могут отойти от квадратных карт в пользу прямоугольных.

Судя по всему, первых крупных изменений по геймплею и дизайну не стоит ожидать раньше июня-июля.