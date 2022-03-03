Килиан Мбаппе возглавил 24-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 24-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе с рейтингом 93. Рядом с ним расположился нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье с 87 баллами.

Лучшие карточки 24-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Килиан Мбаппе — 93

Лоренцо Инсинье — 87

Мусса Диаби — 87

Коэн Кастельс — 87

Джованни Симеоне — 86

Усман Дембеле — 85

Карлос Вела — 85

Вальтер Бенитес — 85

Футболисты доступны в игровых наборах до 9 марта. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее EA объявила о полном удалении всех российских команд и сборной из FIFA 22, FIFA Online и FIFA Mobile. Вместе с этим разработчики планируют рассмотреть и другие варианты изменений во всех играх.

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