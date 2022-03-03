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Тираж хардкорной Sifu превысил 1 млн копий за три недели с релиза

Тираж хардкорной Sifu превысил 1 млн копий за три недели с релиза
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Авторы хардкорного файтинга Sifu похвастались успехами проекта. Игру всего за три недели опробовали более 1 млн человек — отличный результат для достаточно нишевой игры. По словам разработчиков, больше всего их тронула реакция китайских игроков, которые очень тепло отзываются об игре. Также создатели поделились впечатляющими цифрами:

  • Пользователи провели за игрой более 10 млн часов.
  • Второй, очень сложный уровень прошли 45% игроков.
  • Около 15% геймеров прошли игру.

Sifu доступна ПК, PS4 и PS5. Ранее авторы заявили, что хотят добавить в экшен уровни сложности. Первый крупный патч для игры выйдет в мае.

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