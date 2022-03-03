Тираж хардкорной Sifu превысил 1 млн копий за три недели с релиза
Поделиться
Авторы хардкорного файтинга Sifu похвастались успехами проекта. Игру всего за три недели опробовали более 1 млн человек — отличный результат для достаточно нишевой игры. По словам разработчиков, больше всего их тронула реакция китайских игроков, которые очень тепло отзываются об игре. Также создатели поделились впечатляющими цифрами:
- Пользователи провели за игрой более 10 млн часов.
- Второй, очень сложный уровень прошли 45% игроков.
- Около 15% геймеров прошли игру.
Sifu доступна ПК, PS4 и PS5. Ранее авторы заявили, что хотят добавить в экшен уровни сложности. Первый крупный патч для игры выйдет в мае.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 3 марта 2022
-
09:22
-
08:53
-
08:26
- 2 марта 2022
-
22:06
-
19:49
-
19:31
-
19:28
-
18:37
-
18:15
-
17:55
-
17:05
-
16:32
-
15:58
-
14:50
-
14:42
-
13:57
-
13:45
-
13:21
-
13:10
-
12:47
-
11:48
-
11:25
-
10:53
-
10:21
-
09:54
-
09:25
-
08:56
-
08:27
- 1 марта 2022
-
23:10
-
21:57
-
21:04
-
21:02
-
20:19
-
19:16
-
19:04
Партнерский контент