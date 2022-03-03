Spotify закрыл офис в России на неопределённый срок. Сервис продолжит работу в РФ

Музыкальный стриминговый сервис Spotify сообщил о закрытии офиса в России изданию Variety из-за ситуации на Украине на неопределённый срок. Представители компании отметили, что сервис по-прежнему будет доступен россиянам.

Мы закрываем офис Spotify в России на неопределённый срок, при этом сервис по-прежнему будет доступен для российских пользователей. Мы считаем крайне важным сохраненить работоспособность Spotify в России, чтобы обеспечить глобальный поток информации в это непростое время.

За последнюю неделю многие компании так или иначе ограничивают оплату или доступ к различным сервисам. А киностудии «Голливудской большой пятёрки» и вовсе отменили показы своих картин в отечественном прокате.

Новость по теме Disney отменила показы своих фильмов в России

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!