Spotify закрыл офис в России на неопределённый срок. Сервис продолжит работу в РФ
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Музыкальный стриминговый сервис Spotify сообщил о закрытии офиса в России изданию Variety из-за ситуации на Украине на неопределённый срок. Представители компании отметили, что сервис по-прежнему будет доступен россиянам.
Мы закрываем офис Spotify в России на неопределённый срок, при этом сервис по-прежнему будет доступен для российских пользователей. Мы считаем крайне важным сохраненить работоспособность Spotify в России, чтобы обеспечить глобальный поток информации в это непростое время.
За последнюю неделю многие компании так или иначе ограничивают оплату или доступ к различным сервисам. А киностудии «Голливудской большой пятёрки» и вовсе отменили показы своих картин в отечественном прокате.
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