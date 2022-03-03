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Создатель культовых Deus Ex и Thief работает над своей новой игрой

Создатель культовых Deus Ex и Thief работает над своей новой игрой
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Автор культовых серий Deus Ex и Thief Уоррен Спектор вместе с авторами System Shock 3 студией OtherSide Entertainment работает над своей новой игрой. Судя по описанию, это будет представитель жанра immersive sim. Пользователям предложат захватывающий мир, на который они смогут влиять сюжетными выборами и собственным стилем игры.

Вместе со Спектором в разработке участвует Джефф Гудсилл. Он известен своей работой над Age of Empires, Warhammer 40,000: Dawn of War, Titan Quest и NASCAR Racing. Авторы отметили, что разработка ещё на ранней стадии, поэтому они пока не могут поделиться какими-либо подробностями.

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