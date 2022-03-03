Для мистической Ghostwire: Tokyo вышла бесплатная визуальная новелла

Для паранормального экшена Ghostwire: Tokyo выпустили бесплатную визуальную новеллу под названием Ghostwire: Tokyo – Prelude. Она рассказывает о событиях за полгода до сюжета оригинальной игры. Главным героем новеллы стал один из персонажей Ghostwire: Tokyo — детектив Кей-Кей, расследующий какое-то таинственное происшествие.

Ghostwire: Tokyo – Prelude уже могут скачать пользователи PS4 и PS5. 8 марта новелла выйдет и на ПК в Steam. По словам авторов, у проекта более расслабленная и спокойная атмосфера, которая позволит игрокам поближе познакомиться с героями игры.

Ghostwire: Tokyo поступит в продажу на ПК, PS4 и PS5. Ранее создатели признались, что игра изначально задумывался как The Evil Within 3, однако по ходу разработки проект обрастал всё новыми и новыми фантастическими элементами.

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