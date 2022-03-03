Эффектная битва в новом трейлере сиквела «Соника в кино»

3 марта издание IGN опубликовало небольшой свежий трейлер сиквела «Соника в кино». В нём показали фрагменты из картины с Соником, Наклзом, Тейлзом и другими персонажами.
Особенно эффектно выглядят фрагменты сражений Соника и Наклза. Во втором фильме герою вновь предстоит столкнуться с Роботником, но в этот раз ему будем помогать Наклз. На помощь Сонику придёт его верный друг Тейлз.
К сожалению, из-за напряжённой ситуации в мире картину не покажут в России. Paramount Pictures отметила, что следит за развитием ситуации.
Постановщиком фильма выступил Джефф Фаулер. Главные роли исполнили Джеймс Марсден, Тика Самптер, Джим Керри, Бен Шварц и Идрис Эльба.
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