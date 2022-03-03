LEGO приостановила поставки в Россию

3 марта компания LEGO объявила, что прекратила поставки в Россию. По словам представителей компании, это связано с санкциями, которые появились из-за напряжённой ситуации в мире.

LEGO предоставила точные данные. Согласно им, прекращены поставки в 81 российский магазин. Компания заявила, что пожертвует в качестве поддержки 110 млн датских крон (примерно 1,6 млрд рублей). Когда планируется восстановить поставки продукции, неизвестно.

2 марта Steam заблокировал продажи в России по картам, а в цифровом магазине GOG отключили возможность платить рублями. Также вчера стало известно, что из FIFA 22 и NHL 22 удалят все российские команды.

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