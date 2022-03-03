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Второй сезон Cuphead выйдет уже летом на Netflix

Второй сезон Cuphead выйдет уже летом на Netflix
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18 февраля на Netflix вышла экранизация хардкорного платформера Cuphead — «Шоу Чашека!». Зрители приняли её довольно тепло — на «Кинопоиске» у сериала 7,4/10 на основе 1460 отзывов. Судя по всему, шоу оказалось очень успешным, и Netflix уже продлил адаптацию на второй сезон. Продолжение выйдет летом 2022 года.

Онлайн-кинотеатр не поделился деталями и количеством серий продолжения. Ранее компания заявляла, что планирует выпустить 48 эпизодов. За создание шоу отвечают авторы игры — братья Сэд и Джаред Молденауэры.

Cuphead вышла в 2017 году и доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. 30 июня состоится релиз дополнения — The Delicious Last Course.

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