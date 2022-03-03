Фанат Minecraft построил Эйфелеву башню в натуральную величину
Поделиться
Minecraft уже давно стала площадкой для постройки самых невероятных сооружений и чудес света. Так, пользователь Reddit под ником LookosZero опубликовал ролик, в котором показал строительство Эйфелевой башни. Создавал он её на основе аналогичного сооружения из Civilization 6, в которой здание входит в категорию «чудес света».
Постройка у геймера заняла целых 3 недели. В комментариях пользователи похвалили работу автора и порекомендовали ему заняться созданием других культурных сооружений.
Ранее другой фанат Minecraft построил в игре Ходячий замок Хаула из одноимённого мультфильма Хаяо Миядзаки.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 3 марта 2022
-
14:15
-
13:54
-
13:41
-
13:08
-
12:59
-
12:42
-
12:32
-
11:54
-
11:22
-
10:53
-
10:24
-
09:51
-
09:22
-
08:53
-
08:26
- 2 марта 2022
-
22:06
-
19:49
-
19:31
-
19:28
-
18:37
-
18:15
-
17:55
-
17:05
-
16:32
-
15:58
-
14:50
-
14:42
-
13:57
-
13:45
-
13:21
-
13:10
-
12:47
-
11:48
-
11:25
-
10:53
Партнерский контент