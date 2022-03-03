Фанат Minecraft построил Эйфелеву башню в натуральную величину

Minecraft уже давно стала площадкой для постройки самых невероятных сооружений и чудес света. Так, пользователь Reddit под ником LookosZero опубликовал ролик, в котором показал строительство Эйфелевой башни. Создавал он её на основе аналогичного сооружения из Civilization 6, в которой здание входит в категорию «чудес света».

Постройка у геймера заняла целых 3 недели. В комментариях пользователи похвалили работу автора и порекомендовали ему заняться созданием других культурных сооружений.

Ранее другой фанат Minecraft построил в игре Ходячий замок Хаула из одноимённого мультфильма Хаяо Миядзаки.

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