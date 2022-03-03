DNS почему-то продаёт Elden Ring на тысячу рублей дороже

24 февраля в магазинах DNS произошло массовое подорожание техники на фоне санкций и падения рубля. После этого глава компании Дмитрий Алексеев пообещал снизить цены — в том числе благодаря проверке Федеральной антимонопольной службы. Судя по всему, снижение стоимости не затронуло некоторые категории товаров.
Наша проверка показала, что те же диски Elden Ring для PS5, PS4 и Xbox в DNS стоят 5999 рублей — на тысячу больше официальной цены. В магазинах «М.Видео», «Эльдорадо» и онлайн-сервисе PS Store проект можно купить за 4990 рублей.
Неясно, с чем связана такая разница в цене. Вполне возможно, что стоимость в конечном итоге скорректируют.
DNS
«М.Видео»
«Эльдорадо»
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