В FIFA 22 стартовало голосование за лучшего игрока февраля в АПЛ
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EA Sports начала голосование за лучшего игрока английской Премьер-лиги за февраль 2022 года в FIFA 22 Ultimate Team. В список вошли:
- Гарри Кейн — «Тоттенхэм»
- Уилфред Заа — «Кристал Пэлас»
- Райан Фрейзер — «Ньюкасл Юнайтед»
- Чи Адамс — «Саутгемптон»
- Бенджамин Ми — «Бернли»
- Жоэль Матип — «Ливерпуль»
Проголосовать может любой желающий на официальном сайте компании. По итогам голосования победитель получит специальную карточку в Ultimate Team с усиленными характеристиками. Лучшим футболистом прошлого месяца стал вратарь «МЮ» Давид де Хеа.
Ранее EA Sports выпустила 24-ю команду недели. Её возглавил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
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