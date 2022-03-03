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В FIFA 22 стартовало голосование за лучшего игрока февраля в АПЛ

В FIFA 22 стартовало голосование за лучшего игрока февраля в АПЛ
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EA Sports начала голосование за лучшего игрока английской Премьер-лиги за февраль 2022 года в FIFA 22 Ultimate Team. В список вошли:

  • Гарри Кейн — «Тоттенхэм»
  • Уилфред Заа — «Кристал Пэлас»
  • Райан Фрейзер — «Ньюкасл Юнайтед»
  • Чи Адамс — «Саутгемптон»
  • Бенджамин Ми — «Бернли»
  • Жоэль Матип — «Ливерпуль»

Проголосовать может любой желающий на официальном сайте компании. По итогам голосования победитель получит специальную карточку в Ultimate Team с усиленными характеристиками. Лучшим футболистом прошлого месяца стал вратарь «МЮ» Давид де Хеа.

Ранее EA Sports выпустила 24-ю команду недели. Её возглавил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

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