Платформа GitHub не откажется от России
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Администрация площадки GitHub несколько дней обсуждала, стоит ли блокировать разработчиков из России на фоне напряжённой ситуации в мире. В итоге было принято решение не ограничивать россиянам доступ к платформе.
Представитель GitHub заявил, что цель площадки в том, чтобы предоставить дом для всех разработчиков, независимо от того, где они проживают. Администрация пообещала следить за развитием ситуации и принимать меры.
Видение GitHub состоит в том, чтобы стать домом для всех разработчиков, независимо от того, где они проживают.
Российских разработчиков решили не блокировать из-за того, что подобные меры могли бы привести к негативным последствиям и разжиганию новых конфликтов.
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