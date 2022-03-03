Студия Bloober Team прекратит продажи своих игр в России

Польская студия Bloober Team объявила о скором прекращении продаж своих игр в России и Белоруссии. Сначала это произойдёт в Steam (где уже сложно покупать игры из российскими банковскими картами), а потом и на остальных платформах.

Разработчики известны по разным хоррорам, таким как Layers of Fear, Observer, Blair Witch и The Medium. Bloober Team стала первой игрой студией, которая решила прекратить продажи своих игр на территории России на фоне специальной операции на Украине.

Мы верим, что глобальное общее сопротивление поможет повлиять на ситуацию. Мы хотим быть частью мира, который не закрывает глаза на разжигание конфликта. Мы не будем оставаться нейтральными, когда на кону человеческие жизни.

Сейчас в большинстве цифровых магазинов очень сложно приобрести игры, однако до этого ещё никто не снимал их с продаж в индивидуальном порядке.