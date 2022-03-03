Valve повысила цены на ключи для CS:GO и сервис для Dota 2
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Из-за напряжённой ситуации в мире курс рубля по отношению к доллару заметно изменился. Из-за этого Valve решила внести корректировки в цены своих товаров.
Так, например, изменились цены ключей для кейсов в Counter-Strike: Global Offensive. Если ранее ключ можно было купить за 180 рублей, то новая цена составляет 272 рубля. Цены подняли и различные сайты, на которых можно открывать кейсы.
Цены скакнули и на подписочный сервис Dota Plus
- Цена подписки за 1 месяц — 435 рублей (310 рублей ранее)
- Цена подписки за 6 месяцев — 2450 рублей (1725 рублей ранее)
- Цена подписки за 1 год — 4580 рублей (3250 рублей ранее)
3 марта стало известно, что платформы GitHub не собираются отказываться от российских разработчиков. Администрация площадки хочет поддерживать мир.
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