Сиквел «Бэтмена» обещают до 2027 года
Поделиться
Журналист издания ComicBook на мировой премьере «Бэтмена» поговорил с Диланом Кларком. Он выступал продюсером ленты, поэтому и вопрос был про новую часть франшизы.
Кларк отметил, что ему нельзя говорить слишком много, но крупицей информации всё же поделился. Если ему верить, то сиквел выйдет до 2027 года.
Я пойду на некоторый риск и скажу, что вторая часть «Бэтмена» выйдет менее чем через пять лет.
Премьера «Бэтмена» могла бы состояться в России ещё 2 марта, однако Warner Bros. решила не выпускать фильм из-за напряжённой ситуации в мире. Из-за этого российские зрители специально обрушили рейтинг картины на «Кинопоиске».
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 3 марта 2022
-
16:41
-
16:00
-
15:31
-
15:26
-
14:55
-
14:48
-
14:15
-
13:54
-
13:41
-
13:08
-
12:59
-
12:42
-
12:32
-
11:54
-
11:22
-
10:53
-
10:24
-
09:51
-
09:22
-
08:53
-
08:26
- 2 марта 2022
-
22:06
-
19:49
-
19:31
-
19:28
-
18:37
-
18:15
-
17:55
-
17:05
-
16:32
-
15:58
-
14:50
-
14:42
-
13:57
-
13:45
Партнерский контент