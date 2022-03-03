Сиквел «Бэтмена» обещают до 2027 года

Журналист издания ComicBook на мировой премьере «Бэтмена» поговорил с Диланом Кларком. Он выступал продюсером ленты, поэтому и вопрос был про новую часть франшизы.

Кларк отметил, что ему нельзя говорить слишком много, но крупицей информации всё же поделился. Если ему верить, то сиквел выйдет до 2027 года.

Я пойду на некоторый риск и скажу, что вторая часть «Бэтмена» выйдет менее чем через пять лет.

Премьера «Бэтмена» могла бы состояться в России ещё 2 марта, однако Warner Bros. решила не выпускать фильм из-за напряжённой ситуации в мире. Из-за этого российские зрители специально обрушили рейтинг картины на «Кинопоиске».

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