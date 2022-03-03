Зрелищный трейлер к релизу дополнения Project_Hel для Ghostrunner

Издательство 505 Games опубликовало трейлер к релизу дополнения Project_Hel для киберпанк-экшена Ghostrunner. Расширение доступно с 3 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Сюжет дополнения посвящён персонажу по имени Хель. Она была одним из ключевых противников в оригинале. DLC добавит новые уровни, способы убийства врагов, музыкальные композиции, боссов и многое другое. История в Project_Hel выступит приквелом Ghostrunner.

Сама Ghostrunner доступна на всех актуальных платформах, а разработчики из студии One More Level делают полноценный сиквел. Его детали неизвестны, однако он точно станет масштабнее и интереснее.

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